"الزراعة" تستقبل 3500 عجل بمحاجرها للذبيح الفورى والتربية من 3 دول

قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استقبلت 1500 عجل للذبيح الفورى تطرح بالأسواق والمجمعات قادمة من المجر تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية المصرية، و1500 رأس من العجلات العشار لتحسين السلالات وزيادة الإنتاج من ألمانيا، بالإضافة إلى استقبال محاجر الهيئة خلال أيام 1000 رأس من العجول الحية قادمة من السودان.

وأكد رئيس الحجر البيطرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أجهزة "الهيئة" تقدم أفضل سبل الرعاية البيطرية والتغذية بأحدث التركيبات العلفية إلى عجول التثمين والتربية المستوردة وخاصة الصغيرة للوصول بأوزانها المطلوبة ما قبل الذبح، مشير إلى أن العجول المستوردة تخضع لعمليات الكشف وتحصينها بيطريا فى دولة المنشأ وتحت إشراف بيطرى مصرى كامل، للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية قبل شحنها إلى مصر.

وأضاف المولى، أن جميع الحيوانات الحية المستوردة تخضع لجميع للإجراءات البيطرية المعتادة ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية.