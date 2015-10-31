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بالفيديو - ' وقفة على الكرة ' في الدوري الفلسطيني تتسبب في اشتباك اللاعبين

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بالفيديو - ' وقفة على الكرة ' في الدوري الفلسطيني تتسبب في اشتباك اللاعبين بالفيديو - ' وقفة على الكرة ' في الدوري الفلسطيني تتسبب في اشتباك اللاعبين

تسببت وقفة على الكرة للاعب إبراهيم إبراهيم الحبيبي مهاجم اتحاد خانيونس في اشتباكات عنيفة من قبل لاعبي الشباب في دربي المدينة على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس في الدوري الفلسطيني.

ووفقا لموقع (الرسالة) الفلسطيني فإن الحبيبي قد حاول تقليد وقفة رمضان صبحي لاعب الأهلي عندما فعلها أمام الزمالك في كأس السوبر.

وكانت النتيجة تشير لتقدم اتحاد خانيونس 3-0 وقت قيام الحبيبي بالوقوف على الكرة الذي سجل هدفين ضمن الثلاثية.

وتبع الوقفة غضب من لاعبي الشباب الذين انهالوا بالضرب على الحبيبي مما جعل حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء في وجه الثنائي محمد أبو موسى وعبد الرحمن عرام.

ونال أنور عمران من اتحاد خانيونس بطاقة حمراء ضمن الاشتباكات.

طالع || تقرير في الجول - هل الاستعراض بالكرة قانوني.. وماذا فعل حكم القمة مع نيمار من قبل

بينما نال الحبيبي صاحب الوقفة بطاقة صفراء.

ومن المتوقع أن يصدر اتحاد الكرة الفلسطيني العقوبة المناسبة في هذا اللقاء منتصف الأسبوع بعد دراسة تقرير الحكم ومراقب المباراة.

شاهد الوقفة

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فيديو اليوم السابع

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