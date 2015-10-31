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سلطان بن زايد يشهد أفراح المناصير في العين

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سلطان بن زايد يشهد أفراح المناصير في العين سلطان بن زايد يشهد أفراح المناصير في العين

حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة عصر أمس الحفل الذي أقامه محمد بن مسفر بالقويع المنصوري بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة عامر بن حمد بن عفصان المنصوري وذلك في قاعة الاحتفالات الجنوبية في منطقة الخبيصي في مدينة العين حيث قدم سموه التهاني والتبريكات إلى العريس ووالده وإخوانه راشد وأحمد ومبارك أبناء محمد بن مسفر بالقويع المنصوري وإلى والد العروس وإخوانها وأقاربهم والأهل والأصدقاء.

كما حضر الحفل مع سموه الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة إلى جانب حشد كبير من المواطنين والمقيمين الذين قدموا للسلام على سمو ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

وعبر أهل العروسين عن سرورهم وتقديرهم لمباركة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ومشاركته أفراحهم فيما تمنى سموه للعروسين حياة زوجية سعيدة ملؤها الرفاه والبنون وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة.

وتخللت الحفل عروض تراثية وشعبية من التراث الشعبي لفرقتي العيالة والحربية.

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