الوطني للأرصاد يتوقع عدم تأثر الدولة بإعصار «شابالا»

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل عدم تأثر الدولة بإعصار «شابالا» المتمركز حاليا في وسط بحر العرب حيث يتحرك في الاتجاه الشمالي الغربي سوى ببعض السحب الممتدة من حافة الإعصار خاصة على جنوب الدولة.

وذلك نتيجة وجود مرتفع جوي قوي على السطح وطبقات الجو العليا ممتد من «شمال شرق ايران وباكستان والمناطق الواقعة شرق بحر قزوين» ويغطي معظم مناطق دولة الإمارات مما يصعب من حركة الإعصار نحو الدولة.

وطمأن المركز في بيان له أمس بأن صور الأقمار الاصطناعية ومتابعة مخرجات النماذج العددية والحركة الخاصة بالإعصار المداري وتوزيعات الضغط الجوي السائدة على دولة الإمارات تظهر أن حركة الإعصار تتجه نحو الشمال الغربي في اتجاة السواحل الجنوبية لسطنة عمان واليمن ليصل تأثيره إلى خليج عدن خلال الأيام الثلاثة المقبلة «الثاني من نوفمبر».

وأوضح البيان ان الإعصار المداري يتمركز الآن في وسط بحر العرب ويبعد مركزه 952 كم جنوب شرق صلالة وتصل سرعة الرياح المصاحبة للإعصار إلى 75 عقدة وأقل ضغط جوي بمركز المنخفض 788 ملليباراً .

حيث يتوقع ان يتحرك في الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة تتراوح 15 كم / ساعة ويزداد عمقا وقوة خلال الـ12 ساعة القادمة خاصة خلال ساعات النهار نظرا للتسخين المباشر من أشعة الشمس والتي تساعد على زيادة التغذية للإعصار ببخار الماء.

وتوقع البيان أيضا ان يتحرك الاعصار ليصل الى السواحل الجنوبية لعمان واجزاء من اليمن حتى خليج عدن وذلك في الثاني من نوفمبر 2015 حيث يكون ذا تأثير مباشر وقوي ويكون مصحوبا بسحب رعدية كثيفة مع أمطار شديدة الغزارة.