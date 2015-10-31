«ساعد» تتصدى لـ2000 بلاغ يومياً

كشف العميد مهندس حسين أحمد الحارثي رئيس مجلس ادارة ساعد للانظمة المرورية عن أن معدل البلاغات اليومي للحوادث البسيطة في امارات الدولة التي تعمل بها يبلغ 2000 بلاغ، وبلغ معدل الوصول إلى موقع الحادث ما يقارب 13 دقيقة، وان امارة ابوظبي تشكل نسبة 54% من اجمالي الحوادث البسيطة في الإمارات الست التي تعمل فيها ساعد.

وقال العميد الحارثي لـ«البيان» ان دور ساعد والاستجابة السريعة للبلاغات ساهم إلى حد كبير في تخفيف الازدحام والوصول إلى مواقع الحوادث في وقت قياسي منذ تأسيسها عام 2008.

تخفيف العبء

وأضاف العميد الحارثي ان الاستراتيجية التي قامت عليها اطلاق «ساعد» هي تخفيف العبء عن المنظومة الامنية في الحوادث البسيطة التي تشكل نسبة كبيرة من اجمالي الحوادث اليومية، وان الفكرة نجحت في امارة ابوظبي كمرحلة اولى وانتقلت بعدها إلى الإمارات الاخرى.

واشار العميد الحارثي ان اسطول ساعد بلغ 500 دورية مجهزة بكامل التقنيات والجاهزية والأدوات للمساعدة المرورية والتدخل السريع على الطرقات..

وان الحاجة الرئيسية للخدمة تتضمن الحفاظ على موقع الحادث، وازالة العوائق من الطرقات لمنع وقوع المزيد من الحوادث مثل بقع الزيت او الزجاج المحطم نتيجة الحادث او غيرها من المسببات بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل مرور السيارات الاخرى وتسهيل حركة السير.

رضا العملاء

وقال المهندس ابراهيم يوسف رمل الرئيس التنفيذي لساعد ان نسبة رضا العملاء التي تم تسجيلها العام الماضي بلغت 99.5% وهو الامر الذي يؤكد نجاح تطبيق استراتيجيات خدمة العملاء والتي تسعى دوما لتطوير خدماتها وفقا لأحدث الممارسات العالمية.

وأفاد المهندس ابراهيم رمل ان الخطة الاستراتيجية للشركة تدعم تطوير الكوادر المواطنة للوصول إلى أهم المراكز الريادية على مختلف المستويات الإدارية والفنية، وتمكنهم من التحول إلى قادة المستقبل يتمتعون بمستوى عال من الكفاءة والالتزام، حيث يتميز الهيكل التنظيمي في شركة ساعد بالمرونة مما يتيح لجميع المواطنين الانخراط فيه وفقاً للمؤهلات والخبرات المطلوبة.

تقنيات حديثة

ومن جانبه لفت المهندس احمد صالح الصيعري الرئيس التنفيذي للعمليات في ساعد ان كل السيارات مجهزة بأحدث التقنيات وانه يوجد خبير سير واحد لكل دورية، حيث يتم خضوعهم إلى دورات تدريبية (إدارية وميدانية) متخصصة تصل إلى أربعة اشهر..

ومن ضمن هذه الدورات كيفية التعامل مع الجمهور من مختلف الجنسيات وتأمين مكان الحادث بالاضافة إلى تخطيط الحادث وتحديد المتسبب والمتضرر وتوعية أطراف الحادث بالمسببات وكيفية تجنبها مستقبلا.

عينة عشوائية

ولفتت فاطمة حسن أهلي مديرة ادارة الاتصال والتطوير المؤسسي لساعد انه تم استحداث آلية لقياس رضا العملاء عبر اختيار عينة عشوائية تقدر بـ3% يوميا من الجمهور من فئة العملاء سواء من المتسبب أو المتضرر للتواصل معهم هاتفياً والتعرف على طريقة تعامل خبير السير ومستوى الرضا على الخدمة المقدمة..

لافتة إلى ان هناك رقما مجانيا لخدمة العملاء 80072233 يمكن الاتصال عليه في أوقات العمل الرسمي، او التواصل عبر مراكز الدعم الفني أو الموقع الالكتروني www.saaed.ae لابداء الرأي أو للتقدم بأي شكوى أو اقتراح.

حادث مروري يكشف جريمة قتل

قال المهندس ابراهيم يوسف رمل الرئيس التنفيذي لساعد إن أحد خبراء السير اشتبه في حادث مروري بعد أن لاحظ ارتباك قائد المركبة وعدم تطابق الأضرار التي لحقت بالسيارة بالاقوال التي أدلى بها..

فقام بمحاولة التحقيق للتوصل إلى الحقيقة وأحال الامر الى مركز الشرطة في مدينة العين وتبين أن قائد المركبة قام بصدم شخص ومات فقام بنقله وإلقائه في منطقة نائية وتم الكشف عن الجريمة وتكريم خبير السير لحسه الأمني.

ونوه رمل إلى ان كافة خبراء السير يتم إخضاعهم إلى دورات لتقوية الحس الامني والمروري وعرض المشاكل التي يتعرضون لها، ومعوقات العمل وكيفية مواجهتها بالاضافة الى رفع مستويات الأداء وتحقيق أعلى معدلات رضا العملاء.

وقال المهندس أحمد الصيعري إن خبير السير في دورية ساعد يتمتع بعدد من الصفات الجسمانية والشخصية التي يجب ان تتوفر في المستجيب الاول للحوادث البسيطة..

وان كافة افراد قائدي الدوريات يلتحقون في دورة تدريبية متخصصة، ويخضع خبير السير بعد ذلك إلى عدد من الاختبارات الاخرى في سرعة التصرف والاستجابة وأسلوب التعامل، وبعد مرور فترة التدريب واجتياز كافة الاختبارات يتم اقراره كخبير سير.

وقال الصيعري ان نسبة الحوادث التي تسجل ضد مجهول تمثل 13 % من المعدل العام للحوادث البسيطة..

وان التحقيق في الحادث ضد مجهول يتم بحرفية كبيرة بالتعاون مع الاقسام المختصة في ادارات المرور، ويوجد لدى خبراء السير الخبرة الكافية التي تمكنهم من التعرف على أسباب الحادث ضد مجهول وما إذا كان هناك أطراف أخرى متسببة. مشيرا الى انه يمكن الاعتراض على التقرير المروري خلال 72 ساعة.