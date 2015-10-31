وزارة الداخلية تختتم برنامج «الحصن 3» بنجاح

شهد الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية؛ رئيس اللجنة العليا الدائمة للأمن الداخلي، اختتام البرنامج التدريبي «الحصن 3»، الذي استمر 3 أيام؛ ونظمته الإدارة العامة للعمليات المركزية بوزارة الداخلية في نادي ضباط الشرطة بالقيادة العامة لشرطة دبي، بمشاركه 70 ضابطاً من مختلف القيادات والإدارات العامة للشرطة على مستوى الدولة، حيث تم تعريفهم على التعامل مع عمليات الأمن الداخلي.

كما شارك في البرنامج ممثلون عن وزارات: الصحة، والبيئة والمياه، والطاقة، وهيئات «الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، و«الاتحادية للرقابة النووية» و «العامة للطيران المدني».

تأهيل

وأكد الفريق الشعفار أهمية مثل هذه البرامج التدريبية التي تهدف إلى تنسيق الجهود وتوحيد إجراءات العمل، وتطوير مهارات القيادات المختلفة في إدارة الحوادث؛ وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب العالمية في كيفية التعامل مع الحوادث؛ وآلية التنسيق مع الشركاء.

وأشاد بالتنسيق والتعاون القائم مع الشركاء ومشاركتهم في البرنامج، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة للعمليات المركزية بوزارة الداخلية وفرق العمل المعنية بالإعداد والتحضير لتنظيم هذا البرنامج، وتوجه بالشكر والتقدير إلى القيادة العامة لشرطة دبي لاستضافتها البرنامج التدريبي.

ومن جانبه قال العميد فارس الفارسي، مدير عام العمليات المركزية بالوزارة، مدير البرنامج، إن التدريب يأتي ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية، وتبني المبادرات الاستراتيجية ذات العلاقة بناءً على أفضل الممارسات.

وقدم العقيد الدكتور سالم الحبسي، من الإدارة العامة للعمليات المركزية، ورقة عمل حول المهام والواجبات التي تنهض بها الوزارة في التعامل مع عمليات الأمن الداخلي، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

وكرّم وكيل وزارة الداخلية، في ختام البرنامج، المشاركين متمنياً لهم دوام التقدم والتوفيق والنجاح، وهم نخبة متميزة من المختصين في مجال الأمن الداخلي من وزارة الداخلية والجهات المعنية بالدولة.

حضر ختام البرنامج العميد الركن عبد الوهاب أحمد الهاجري، من الإدارة العامة للعمليات المركزية بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية، وممثلون عن الجهات المعنية بالدولة.