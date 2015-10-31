حضور وانصراف الموظفين عبر الهاتف

أكد العقيد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي، أن هناك 1530 موظفاً يسجلون حضورهم وانصرافهم من العمل بطريقة ذكية عبر الهاتف النقال، بعد تنزيلهم للتطبيق الخاص الذي ابتكرته الإدارة من أجل التسهيل عليهم.

وبين العقيد الرزوقي أن شرطة دبي أطلقت تطبيقاً ذكياً جديداً يسجل حضور وانصراف موظفيها باستخدام هواتفهم النقالة دون الحاجة إلى التوقيع في مكاتبهم، وذلك في ابتكار جديد أنجزته في إطار الخدمات الذكية الخاصة بموظفيها.

تطبيق

ويأتي تطبيق نظام الحضور والانصراف الذكي في إطار الجهود المتواصلة لفريق الإدارة العامة للخدمات الذكية وبالتعاون مع الإدارات العامة الرئيسية في شرطة دبي، لتحويل جميع الخدمات التي تقدمها لمنتسبي الشرطة إلى خدمات ذكية وبنسخة مطورة متوفرة على الهواتف الذكية.

ويسهل التطبيق الذي تم توفيره على الهواتف الذكية لموظفي شرطة دبي من العسكريين والمدنيين تسجيل حضورهم وانصرافهم من العمل بسهولة ويسر شديدين، ويعتبر التطبيق الجديد إضافة نوعية إلى رصيد إنجازات شرطة دبي في مجال التطبيقات الذكية.

توقيع ويعد التطبيق وسيلة راقية لتسجيل حضور ضباط وأفراد شرطة دبي من دون الحاجة إلى التوقيع بأنفسهم، إذ يرصد ساعة دخولهم مكان عملهم بطريقة ذكية، ويحدد عدد ساعات الحضور، والأماكن التي تحركوا إليها، وفي حالة توجههم إلى مهام خارجية يوضح ذلك..

وهو متوفر على منصتي «أي أو أس» لأجهزة أي فون، وعلى منصة آندرويد، ويعتمد على الموقع الجغرافي للموظف، وفي حال دخوله إلى العمل يتم تسجيل الحضور فوراً واحتساب ساعات العمل، وعند الخروج يتم تسجيل الخروج بطريقة تلقائية.