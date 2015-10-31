«رحمة» تناقش استعداداتها للماراثون الخيري

عقدت جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة» اجتماعها الثالث برئاسة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر مركز الدراسات جدول الاعمال واستعدادات التحضير لفعاليات الجمعية القادمة وأبرزها الماراثون الخيري الذي سيقام في حلبة مرسى ياس في السابع من نوفمبر القادم.

وأكد الدكتور جمال سند السويدي أهمية عقد اجتماع مع مسؤولي المستشفيات المعنية بعلاج مرض السرطان في مستشفى توام في العين وخليفة والمفرق والباهية في أبوظبي للتنسيق معهم ومعرفة آلية دفع قيمة العلاج مع التوضيح لهم بأن جمعية «رحمة» هي جمعية خيرية لمراعاة قيمة العلاج.

كما أكد ضرورة اجتماع لجنة الهبات والتبرعات لمتابعة آلية التبرعات وأهمية الاستعانة بأحد علماء الدين لتشريع المبالغ المدفوعة وتقنينها.

.مناقشات

وناقش أعضاء الجمعية خطة العمل وآلية التنسيق والمقترحات المقدمة إليها حول كيفية تفعيل دور الجمعية خلال الفترة المقبلة بما يخدم المرضى وذويهم ويضمن وجود وسائل وقاية فعالة ومتابعة رعاية المرضى وتفعيل المحور التوعوي المتعلق بمرض السرطان والتثقيف الصحي للمجتمع وتعريفه بالأنواع المختلفة من السرطانات والعوامل المسببة لها وكيفية الوقاية أو الحد من الإصابة بها .

خدمات

وبحث الاجتماع العديد من القضايا ذات العلاقة تمهيدا لتفعيل عمل الجمعية تجاه المرضى وذويهم ولتقديم خدماتها لهم حيث تم إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي للجمعية على شبكة الإنترنت بحيث يمكن لأعضائها والمصابين بالمرض التواصل من خلاله سواء بالتبرع أو التطوع أو إضافة معلومات أو سرد قصص الكفاح مع المرض أو من خلال إنشاء مجموعات خاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي..

لجنةتم في الاجتماع تشكيل لجنة تختص بوضع آلية لاختيار الحالات المستحقة للعلاج من مواطني الدولة فيما تم تأكيد أهمية التغطيات الصحفية والإعلامية للأحداث المتعلق بفعاليات الجمعية..