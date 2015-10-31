كلاسيكو الكرة السعودية.. مباراة لا يوجد بها فريق خاسر

انتهت قمة الكرة السعودية بين الكبيرين، الاتحاد والهلال، بفوز العميد على الزعيم بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة كبيرة من الجانبين، وعرض كروي رفيع المستوى، من الدقيقة الأولى حتى صافرة الحكم، ليثبت الفريقان أن الكرة السعودية في تطور مستمر، والدليل ما شاهدناه على ملعب الجوهرة المشعة مساء الجمعة.

مبادرة الاتحاد

قدم الاتحاد شوط أول مثالي في كل شيء، مع الاعتماد على طريقة لعب 4-2-3-1، وتألق الثنائي مونتاري وأحمد عسيري في العمق، مع ميل سان مارتين إلى اليسار، لتشكيل جبهة قوية في هذا الجانب، بالتعاون مع فهد المولد. مع قوة سان تروسي في الجبهة اليمنى، لذلك فتح أصحاب الأرض الملعب على الأطراف بشكل أكثر من رائع.

هاجم الاتحاد بطريقة رائعة واستغل المساحات الكبيرة خلف دفاعات الهلال، لذلك جاءت الأهداف متنوعة وذكية، من خلال تمركز ريفاس الذكي داخل منطقة الجزاء، والتمريرات المستمرة بين لاعبي الشق الهجومي، والدليل أن الهدف الثالث للمولد جاء بعد 12 تمريرة.

عودة الهلال

عاد الهلال من بعيد وكان قريبا من تحقيق التعادل القاتل، لكن رعونة هجومه وسوء حظ لاعبيه، أمور ساعدت الاتحاد على خطف الثلاث نقاط. ويُحسب للمدرب دونيس ضبط بوصلة الفريق بعد تلقي ثلاثة أهداف مبكرة، بالإضافة إلى إصابة الشلهوب وخروجه قبل نهاية الشوط الأول.

دخول نواف العابد ساهم في سرعة الهجوم الهلالي، كذلك استغل دونيس تراجع الاتحاد وهاجم بكل الفريق تقريباً، باستثناء ثلاثي الدفاع فقط، والدليل جملة الهدف الثاني الرائعة، فالهدف جاء من تمريرة الظهير الأيمن لبريك، وأنهى الهجمة ياسر الشهراني الظهير الأيسر.

وعبرت الدقائق الأخيرة عن سيناريو المباراة، فالاتحاد خرج فائزا والهلال لم يتكمن من العودة، لكن لا يوجد خاسر حقيقي بعد التسعين دقيقة، لأن الجميع أراد اللعب الهجومي، وخرجت الجماهير راضية عن المباراة في النهاية.