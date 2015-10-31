بالصور.. كيرى: توقيت الإعلان عن إرسال قوات خاصة إلى سوريا "محض الصدفة"

>قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أن توقيت إعلان واشنطن اليوم الجمعة أنها سترسل عشرات من عناصر القوات الخاصة إلى شمال سوريا لتقديم المشورة لقوات معارضة فى القتال ضد تنظيم داعش هو محض مصادفة.

وقال الوزير الأمريكى للصحفيين "إنها مصادفة حقا أن يصدر الإعلان اليوم" مضيفا أنه لم يكن يعلم بأن القرار قد اتخذ حتى وقت سابق من اليوم الجمعة. وكيرى فى فيينا لحضور محادثات وزارية يوم الخميس والجمعة تهدف للبحث عن حل سياسى لإنهاء الحرب الأهلية السورية.

وسيمثل قرار الرئيس الأمريكى باراك أوباما أول وجود مستمر لقوات أمريكية فى سوريا. ويشن الجيش الأمريكى غارات جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق منذ العام الماضى لكنه كان مترددا فى إرسال قوات برية.

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