فلسطين تسلم المحكمة الجنائية الدولية ملفا جديدا بشأن جرائم إسرائيل

>دعا مسؤولون فلسطينيون المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، إلى تسريع تحقيقها فى "جرائم الحرب الإسرائيلية"، وسلموها ملفا جديدا، يتهم إسرائيل بعمليات قتل تعسفية، وعقوبات جماعية.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية عن وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى قوله إن وفد فلسطين طلب من المدعية العامة فى لاهاى "التسريع" فى الفحص الأولى الذى فتحته فى يناير الماضي، الذى يوثق لجرائم جديدة يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ارتكبتها خلال الأيام الـ40 الماضية.

وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس التقى اليوم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا للبحث فى موجة العنف المتصاعدة مع إسرائيل، وأوضح مسؤول فى الممثلية الفلسطينية فى هولندا أن اللقاء هو الأول بين عباس وبنسودا منذ انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، فى يناير الماضي.

ومنذ بداية شهر أكتوبر، أدت مواجهات بين إسرائيليين وفلسطينيين، تخللتها عمليات طعن وإطلاق رصاص، إلى مقتل 64 فلسطينيا و9 إسرائيليين، فى الأراضى الفلسطينية وإسرائيل.

وبناء على طلب من السلطة الفلسطينية، بدأت بنسودا فى يناير فحصا تمهيديا، تحدد على أساسه ما إذا كانت توجد أدلة كافية لفتح تحقيق فى جرائم حرب، قد تكون ارتكبتها إسرائيل منذ الحرب على قطاع غزة عام 2014.

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