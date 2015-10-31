بالصور.. تشييع جنازة شهيد فلسطينى فى الضفة الغربية

>شيعت اليوم الجمعة جنازة الشهيد الفلسطينى "محمود سباعنة" بعد أن اطلق عليه جنود الاحتلال>الإسرائيلى الرصاص عليه بزعم محاولة طعن .

وقد استشهد سباعنة وأصيب أخر بجروح خطيرة صباح اليوم الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلى فى نابلس شمال الضفة الغربية، وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة انهما حاولا طعن جنود إسرائيليين على حاجز العسكرى لكنهما لم يتمكنا من إصابتهم، فأطلق الجنود النار عليهما.

ويرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 69 قتيلا ضمن الإشتباكات الدائرة مع جنود الأحتلال إسرائيل منذ مطلع الشهر الجارى.



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