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بالصور.. تشييع جنازة شهيد فلسطينى فى الضفة الغربية

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بالصور.. تشييع جنازة شهيد فلسطينى فى الضفة الغربية بالصور.. تشييع جنازة شهيد فلسطينى فى الضفة الغربية

>شيعت اليوم الجمعة جنازة الشهيد الفلسطينى "محمود سباعنة" بعد أن اطلق عليه جنود الاحتلال
>الإسرائيلى الرصاص عليه بزعم محاولة طعن .

اليوم السابع -10 -2015

وقد استشهد سباعنة وأصيب أخر بجروح خطيرة صباح اليوم الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلى فى نابلس شمال الضفة الغربية، وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية.

اليوم السابع -10 -2015

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة انهما حاولا طعن جنود إسرائيليين على حاجز العسكرى لكنهما لم يتمكنا من إصابتهم، فأطلق الجنود النار عليهما.

اليوم السابع -10 -2015

ويرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 69 قتيلا ضمن الإشتباكات الدائرة مع جنود الأحتلال إسرائيل منذ مطلع الشهر الجارى.

اليوم السابع -10 -2015
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