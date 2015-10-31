جعجع يشترط مناقشة قانونى الانتخابات و"الجنسية"للمشاركة فى جلسات البرلمان

> أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن حزبه سيشارك فى جلسة مجلس النواب المحتملة إذا وضع على رأس جدول أعمالها قانونى الانتخابات النيابية واستعادة الجنسية للمهاجرين المنحدرين من أصل لبنانى

وقال جعجع، فى كلمة له خلال أحد فعاليات حزب القوات اليوم، إن حزبه يؤيد انعقاد مجلس النواب اللبنانى المعطل، من أجل إقرار كل التشريعات الضرورية وليس جزء منها فقط.

وعلى صعيد آخر.. قال إن "مشكلة النفايات ليست مستعصية، بل هناك خطة لدى الجهات المعنية بهذا الملف، لكن المطلوب أن تتصرف على أساس أنها سلطة وتذهب إلى تطبيق الخطة".

يشار إلى أن جلسات مجلس النواب اللبنانى معطلة منذ شهر مايو من العام بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبنانى السابق ميشال سليمان وإخفاق البرلمان فى اختيار خلف له، مما أدى إلى مقاطعة أغلب القوى المسيحية للبرلمان، ورفضه لانعقاده لأداء دورها التشريعى لأنها ترى أن المجلس تحول بعد خلو منصب الرئاسة إلى هيئة ناخبة للرئيس فقط.

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