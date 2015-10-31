الرئيس اليمنى يأمربتشكيل غرفة عمليات لمواجهة إعصار "تشابالا"

>أمر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ، مساء اليوم ، بتشكيل غرفة عمليات لمواجهة مخاطر إعصار تشابالا المتوقع أن يضرب سواحل العديد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القادمة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية ، أن غرفة العمليات تتكون من وزراء الداخلية والإدارة المحلية والصحة والثروة السمكية، كما أمر الرئيس بتشكيل غرف عمليات فرعية برئاسة محافظى المهرة حضرموت وشبوة وأرخبيل سقطرى وهى المحافظات المهددة بوصول الإعصار إلى سواحلها.

وشدد الرئيس اليمنى على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر المحتملة من اقتراب الإعصار إلى السواحل اليمنية والذى يتوقع أن يضرب سواحل المحافظات الأربع خلال الساعات القادمة، وطالب هادى بضرورة التنسيق مع الدول التى من المتوقع أن يصل الإعصار إلى سواحلها وفى مقدمتها سلطنة عمان الشقيقة.

وفى محافظة - حضرموت - جنوب شرق اليمن ، أكدت السلطة المحلية إنها تتابع مع مركز الأرصاد والجهات ذات الاختصاص فى هذا الشأن حالة الإعصار "تشابالا" الذى من المتوقع أن يضرب الأجزاء الجنوبية الشرقية من اليمن.

ودعت السلطة المحلية بمحافظة - حضرموت - فى بيان لها جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من الإعصار المتوقع والابتعاد عن أماكن السيول وبطون الأودية.. وطالبت السلطات من الصيادين بعدم الاصطياد خلال الأيام القادمة حتى تزول هذه العاصفة.

وأصدر عادل محمد باحميد محافظ حضرموت ، قرارا بتشكيل لجنة للطوارئ من الجهات المختصة لمتابعة الحالة والعمل على اتخاذ ما يمكن من إجراءات وقائية تفاديا للعاصفة المتوقعة وآثارها.

>وفى مدينة "المكلا" الساحلية بمحافظة حضرموت وجه خالد عمر بلفاس مدير المدينة نداء عاجلا للمواطنين لأخذ الحيطة والحذر من الإعصار ، وطالبهم بعدم النزول إلى البحر أو التواجد فى السواحل.

وأكد أن السلطة المحلية بمدينة "المكلا" وكافة أجهزتها التنفيذية فى حال استعداد حتى يبتعد الإعصار عن سواحل المحافظة.. وأمر كافة أجهزة الدولة وخاصة رجال الدفاع المدنى.

وفى صنعاء حذر المركز الوطنى للأرصاد الجوية ، المواطنين والصيادين من سوء الأحوال الجوية والاضطراب الشديد فى البحر قبالة سواحل محافظات المهرة وحضرموت وشبوة والجزء الشرقى من محافظة أرخبيل سقطرى بسبب اقتراب الإعصار "تشابالا" من السواحل اليمنية.

وأوضح المركز فى بيان له مساء اليوم ، أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن العاصفة المدارية الشديدة " تشابالا "تحولت إلى إعصار مدارى شديد للغاية وأنه سيتحرك باتجاه جهة الغرب والشمال الغربى باتجاه سواحل اليمن وسلطنة عمان.

وتوقع المركز تحرك الإعصار المدارى باتجاه شرق خليج عدن وأعالى البحار لليمن خلال الـ 24 ساعة القادمة وارتفاع أمواج البحر ما بين 3 إلى 5 أمتار.

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