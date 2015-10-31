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الأمم المتحدة تدين الهجوم على معسكر مجاهدى خلق والعراق يحقق فى الحادث

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الأمم المتحدة تدين الهجوم على معسكر مجاهدى خلق والعراق يحقق فى الحادث الأمم المتحدة تدين الهجوم على معسكر مجاهدى خلق والعراق يحقق فى الحادث

>أدان الأمين العام بان كى مون هجوما على معسكر عراقي، يؤوى لاجئين إيرانيين، أودى بحياة 26 شخصا على الأقل وعشرات المصابين، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن بان طالب العراق بالتحقيق فى الهجوم وتقديم الجناة إلى العدالة وذكر "بمسؤوليتها فى توفير السلامة والأمن لسكان المخيم".

وقالت الشرطة العراقية يوم الخميس إن 16 صاروخا سقطت على معسكر ليبرتي، قاعدة أمريكية سابقة يقيم بها عناصر جماعة مجاهدى خلق المعارضة فى المنفى، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة 16 آخرين على الأقل كانوا يحرسون المنشأة.

كان صدام حسين قد بأعضاء المنظمة الايرانية واستضافهم فى العراق فى ثمانينات القرن الماضي، إلا أن الحكومة الحالية فى العراق التى يقودها شيعة تعتبر أن وجودهم غير قانونى ، وقال دوجاريك إن بان طالب الحكومة العراقية والأطراف الدولية بسرعة إعادة توطين سكان المخيم، من ناحية أخرى تجرى القوات الأمنية العراقية تحقيقا حول القصف .
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مصر 365

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