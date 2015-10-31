«البسي فستانك» تزور سمية ضحية التحرش وتُهديها «فستانًا» الخميس المقبل

تعلن حملة «البسي فستانك واستردي انوثتك»، تنظيم زيارة خاصة للفتاة المصرية سمية ضحية التحرش اللفظي والبدني يوم الخميس المقبل الموافق 5 نوفمبر في تمام الثامنة مساء، أمام مول الحرية في مصر الجديدة -المكان نفسه الذي شهد تعرض سمية للاعتداء عليها-.

واتفقت الدكتورة دينا أنور مؤسسة الحملة مع «سمية» على أن يكون مكان الزيارة في مول الحرية لتكون رسالة للجميع على أن رد الاعتبار لابد أن يكون بنفس المكان الذي تعرضت فيه للضرب من الشخص الذي ظهر في الفيديو متلبسًا بالصوت والصورة وهو يعتدي عليها.

وقالت الدكتورة دينا أنور، إنها ستهدي سمية فستانًا باسم الحملة وتدعوها للانضمام للحملة ايمانا منها بأنها تعرضت لإيذاء معنوي بالغ خلال استضافتها في برنامج ريهام سعيد وهو الأمر الذي أثار غضب الشارع المصري بشدة وشن حملات مضادة تطالب بإيقاف ريهام سعيد التي وصفتها “سمية” بأنها نقطة سوداء في الإعلام المصري.

وأضافت سمية في اتصال هاتفي مع الدكتورة دينا انور، إنها تشعر بفرحة شديدة مما حدث من المصريين الذين وقفوا بجانبها وساندوها لدرجة أعادت لها الروح التي فقدتها أمام أهلها ومعارفها، مشيرة إلى استمرارها في الدفاع عن قضيتها حتى تكون نموذجًا يحتذى به من قبل الفتيات اللاتي قد يتعرضن لنفس تجربتها.