“العليا للانتخابات” تناشد المواطنين الإدلاء بأصواتهم بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

ناشد المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، المواطنين للنزول للإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والمقرر لها في نوفمبر المقبل.

وأشاد “عباس” خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، بالجهود الكبيرة التي قامت بها الجهات المختلفة لإنجاح العملية الانتخابية، مثل القوات المسلحة وقوات الشرطة، حيث قاما بتأمين القضاة والناخبين داخل اللجان، والهيئة العامة للاستعلامات التى وفرت أماكن المؤتمرات، والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، والذين تحملوا مشقة السفر في مختلف المحافظات للإشراف على اللجان الانتخابية -على حد قوله-.