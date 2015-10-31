أخبار عاجلة

أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة -
اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

“العليا للانتخابات” تناشد المواطنين الإدلاء بأصواتهم بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

Google+ Print
“العليا للانتخابات” تناشد المواطنين الإدلاء بأصواتهم بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب “العليا للانتخابات” تناشد المواطنين الإدلاء بأصواتهم بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

مؤتمر العليا للانتخابات

ناشد المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، المواطنين للنزول للإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والمقرر لها في نوفمبر المقبل.

وأشاد “عباس” خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، بالجهود الكبيرة التي قامت بها الجهات المختلفة لإنجاح العملية الانتخابية، مثل القوات المسلحة وقوات الشرطة، حيث قاما بتأمين القضاة والناخبين داخل اللجان، والهيئة العامة للاستعلامات التى وفرت أماكن المؤتمرات، والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، والذين تحملوا مشقة السفر في مختلف المحافظات للإشراف على اللجان الانتخابية -على حد قوله-.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا