بالفيديو – الصقور تحلق وجريفين وجاسول يتألقان أبرز أحداث مباريات الأمس في NBA

تتواصل المتعة والإثارة في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة NBA إذ أقيمت بالأمس ثلاث مباريات لم تشهد مفاجآت كبيرة.

ويستعرض FilGoal.com معكم أبرز نتائج مباريات الأمس.

ممفيس جريزليز 112-103 إنديانا بايسرز

قاد لاعب الارتكاز الإسباني مارك جاسول فريقه للفوز على إنديانا بايسرز في مباراة مثيرة.

وكان جريزليز قد خسر مباراته الأولى أمام كليفلاند. وسجل جاسول 20 نقطة وأضاف 8 متابعات.

فيما سجل مايك كونلي وبينو أودريه 13 نقطة. بالإضافة لـ10 تمريرات حاسمة من كونلي ليحقق رقمين مزدوجين.

بينما سجل جورج هيل 20 نقطة لإنديانا. وأضاف كلا من النجم بول جورج وسي جي مايلز 18 نقطة للفريق.

أتلانتا هوكس 112-101 نيو يورك نيكس

عوض أتالانتا خسارته المفاجئة على ملعبه في افتتاح الموسم أمام ديترويت بفوز كبير على نيويورك في ماديسون سكوير جاردن معقل النيكس.

وتألق جيف تيج صانع ألعاب هوكس وسجل 23 نقطة وأضاف 8 تمريرات حاسمة. فيما سجل آل هورفورد 21 بالإضافة لـ9 متابعات.

ومن جانب نيو يورك سجل النجم كارميلو أنطوني 25 نقطة وأضاف 7 متابعات.

دالاس مافريكس 88-104 لوس أنجلس كليبرز

حقق دوك ريفرز مدرب كليبرز فوز الثاني على التوالي بتغلبه على دالاس في المباراة التي أقيمت على ملعبه ستيبولز سنتر.

وكان التركيز في اللقاء على لاعب الارتكاز دي أندري جوردان الذي وقع لدالاس في الصيف قبل أن يعود ويجدد لكليبرز. وسجل جوردان 6 نقاط فقط لكنه استحوذ على 15 متابعة بالإضافة لـ4 تصديات.

فيما حقق بلايك جريفين رقمين مزدوجين بتسجيله 26 نقطة وأضافته لـ10 متابعات. وسجل البديلان جمال كراوفورد وأوستن ريفرز 15 و14 نقطة على الترتيب.

بينما سجل جون جينكينز 17 نقطة لدالاس وأضاف الألماني ديرك نوفيتزكي 16 نقطة.

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