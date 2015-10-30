أخبار عاجلة

أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة -
اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

توريس يختار – فريقه الخماسي ' ثلاثي إسباني وصديق قديم '

Google+ Print
توريس يختار – فريقه الخماسي ' ثلاثي إسباني وصديق قديم ' توريس يختار – فريقه الخماسي ' ثلاثي إسباني وصديق قديم '

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الرئيس الأسبق ممدوح عباس بعد فوز فريقه ببطولة إفريقيا لكرة اليد للمرة التاسعة في تاريخه.

وسحق الزمالك الإفريقي بنتيجة 35-22 في المباراة النهائية. أمام أعين مرتضى منصور الذي تابع المباراة في حديقة نادي الزمالك مع أعضاء البيت الأبيض يوم الجمعة.

وقال منصور في تصريحات عقب الفوز تابعها مراسل FilGoal.com: "هؤلاء رجال الزمالك.. من فريق ينافس على الهبوط إلى فريق يتوج بالبطولات".

وأضاف "هذه الفرقة التي نجحنا في إعادتها مرة أخرى وأطالب مسؤولي الدولة بمحاكمة ممدوح عباس ومجلسه".

وتابع "هذا المجلس كان سببا في إنهيار الزمالك في كل الألعاب خاصة كرة اليد التي رحل كل لاعبيها وأعدناهم مرة أخرى هذا الموسم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع