توريس يختار – فريقه الخماسي ' ثلاثي إسباني وصديق قديم '

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الرئيس الأسبق ممدوح عباس بعد فوز فريقه ببطولة إفريقيا لكرة اليد للمرة التاسعة في تاريخه.

وسحق الزمالك الإفريقي بنتيجة 35-22 في المباراة النهائية. أمام أعين مرتضى منصور الذي تابع المباراة في حديقة نادي الزمالك مع أعضاء البيت الأبيض يوم الجمعة.

وقال منصور في تصريحات عقب الفوز تابعها مراسل FilGoal.com: "هؤلاء رجال الزمالك.. من فريق ينافس على الهبوط إلى فريق يتوج بالبطولات".

وأضاف "هذه الفرقة التي نجحنا في إعادتها مرة أخرى وأطالب مسؤولي الدولة بمحاكمة ممدوح عباس ومجلسه".

وتابع "هذا المجلس كان سببا في إنهيار الزمالك في كل الألعاب خاصة كرة اليد التي رحل كل لاعبيها وأعدناهم مرة أخرى هذا الموسم".