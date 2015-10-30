أسباب التهاب الأعصاب.. أهمها نقص فيتامين "ب"

يصاب البعض بالتهاب الأعصاب نتيجة أسباب وعوامل متعددة، منها أسباب مرضية والأخرى بسبب بعض الممارسات الحياتية الأخرى التى تؤدى لإصابة بالتهاب الأعصاب.

وحول ذلك يقول دكتور كريم منتصر، أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إنه يتسبب إصابة الأفراد بالتهاب الأعصاب فى شعورهم ببعض الأعراض مثل التنميل بالأطراف سواء القدمين أو اليدين يترتب عليه عدم التحكم فى الأطراف.

أهم الأسباب والعوامل المسببة لالتهاب الأعصاب

>ويستكمل د. كريم قائلا: هناك بعض العوامل والأسباب المرضية التى تتسبب فى زيادة فرص الإصابة بالالتهاب الأعصاب، أهمها:

>1) إصابة الشخص بمرض السكر مع عدم ضبط مستوى بالدم.

>2) الإفراط فى تناول الكحوليات أحد العوامل التى تتسبب فى التهاب أعصاب الجسم.

>3) نقص فيتامين B بالجسم لأهميته لتغذية الأعصاب.

>4) السهر وقلة نوم لفترات طويلة.

>5) الإصابة ببعض الأمراض المناعية مثل الروماتيزم.

>6) الإفراط فى تناول المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والقهوة سريعة التحضير.

>7) عدم الاهتمام بتناول التغذية الصحية مثل الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم.