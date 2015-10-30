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للحوامل.. تناولك أدوية وفيتامينات دون استشارة طبيبك يعرض جنينك للتشوهات

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للحوامل.. تناولك أدوية وفيتامينات دون استشارة طبيبك يعرض جنينك للتشوهات للحوامل.. تناولك أدوية وفيتامينات دون استشارة طبيبك يعرض جنينك للتشوهات

تجهل كثير من النساء الحوامل معرفة بعض العوامل التى تؤثر بصورة كبيرة على صحة جنينها، مما يترتب عليه ولادة طفل مشوه، والذى أصبحنا نلاحظه كثيرا فى ولادة أطفال لديهم تشوهات خلفية تختلف من طفل لآخر.

حول ذلك يقول دكتور محمد حجازى، أخصائى أمراض النساء والتوليد والمناظير، إن هناك بعض النصائح التى ينبغى على النساء الحوامل مراعاتها أثناء فترة حملها لتفادى، وكذلك لتقليل فرص ولادتها بطفل مشوه خلفيا وأهمها:

1) يجب على النساء قبل اتخاذ قرار الحمل أن تقوم بتناول بعض المكملات الغذائية والمحتوية على حمض الفوليك بفترة ثلاث أشهر على الأقل لحماية الطفل من التعرض لتشوهات الخلقية.

2) تجنب تناول أى أدوية أو فيتامينات دون استشارة الطبيب المختص.

3) الاهتمام بأن تكون السيدة تتمتع بوزن صحى، نظرا لأن ذلك يساعد فى تقليل خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل.

4) الحرص على المتابعة الدورية مع الطبيب المعالج لاكتشاف الخطر قبل حدوثه.

5) الاهتمام بممارسة الرياضة الخاصة بالنساء الحوامل فترة الحمل.

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