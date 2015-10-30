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"الماموجرام الرقمى بالصبغة" لاكتشاف الإصابة بسرطان الثدى

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"الماموجرام الرقمى بالصبغة" لاكتشاف الإصابة بسرطان الثدى "الماموجرام الرقمى بالصبغة" لاكتشاف الإصابة بسرطان الثدى

نبذة عن سرطان الثدى


>سرطان الثدى من أكثر أنواع السرطانات المنتشرة بين السيدات، ويشكل خطرا كبيرا على صحة المرأة فى حال اكتشافه متأخرا، ولكن التقدم العلمى والطبى سهل عملية اكتشافه مبكرا.

الماموجرام الرقمى بالصبغة لاكتشاف الإصابة بسرطان الثدى


>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة نوران حسين، استشارى أشعة الثدى، أمين صندوق الجمعية المصرية لأشعة وصحة المرأة، إلى أن أفضل وسائل الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى، هى أشعة "الماموجرام الرقمى مع الصبغة"، والتى تعد من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية الحديثة فى تشخيص الإصابة بسرطان الثدى.

تحديد حجم سرطان الثدى من خلال الماموجرام الرقمى


>وتؤكد استشارى أشعة الثدى وأمين صندوق الجمعية المصرية لأشعة وصحة المرأة، أن إجراء أشعة "الماموجرام الرقمية مع الصبغة" يسهل تحديد حجم الورم السرطانى الموجود فى الثدى، لأنها تكشف عن الورم من داخل الأنسجة السميكة، والتى من الممكن أن تخفى معالمه، وتجعل تشخيصه صعبا.

يسهل تشخيص سرطان الثدى بعد الماموجرام بالصبغة


>وتضيف استشارى أشعة الثدى وأمين صندوق الجمعية المصرية لأشعة وصحة المرأة، أن الأطباء ينصحون السيدات بالخضوع لتقنية "الماموجرام بالصبغة"، لأنها تتميز بدقتها العالية، وتستطيع تحديد إذا كان الثدى مصابا أم لا.

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