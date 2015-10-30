مليون و100 ألف جنيه لتنمية قريتي جناح وبورسعيد بالوادي الجديد

اعتمدت محافظة الوادي الجديد، مليونًا و100 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية لقريتي بورسعيد وجناح بمركز الخارجة، خلال موازنة العام المالي الجاري 2015-2016.

> وأوضح رئيس قرى جناح وبورسعيد بمركز الخارجة سامي سليم، في بيان له اليوم، أنه تم تخصيص 600 ألف جنيه لإقامة مبنى جديد كمقر للوحدة المحلية لقرى بوسعيد، وتخصيص 150 ألف جنيه لشراء معدات تحسين بيئة، ونظافة لخدمة أهالي القريتين.

> وأضاف سامي، أنه تم تخصيص 150 ألف جنيه لشراء معدات لتمهيد الطرق و200 ألف جنيه لدعم مشروعات الكهرباء بقريتي بورسعيد وجناح من خلال إنارة عدة طرق داخلية، ومناطق التوسع العمراني بالقريتين على أن تنتهي جميع المشروعات شهر يونيو 2016.