“المغربي”: السيسي أعاد لمصر زعامتها الأفريقية.. وعلي رجال الاعمال تكملة المشوار

قامت سيدة الأعمال نانسي المغربي رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال تريد ماترز، بزيارة سريعة لدولة الكونغو الديمقراطية أستغرقت خمس أيام بدعوة من القطاع الخاص ومجتمع سيدات الأعمال الأفريقي لبحث فرص الأستثمار المتبادل بين البلدين واوجه التعاون المشترك.

> وصرحت “المغربي” في تصريحات خاصة لها، اليوم، بأن زيارتها لدولة الكونغو الديمقراطية جاءت إيجابية جدا، وتم بحث سبل التعاون المشترك بين القطاع الخاص بين البلدين، وكيفية لعب القطاع الخاص دور الوسيط بين الحكومتين المصرية والكونغولية لجذب الإستثمارات المتبادلة بين الدولتين في ظل ماتشهده العلاقات المصرية الكونغولية بصفة خاصة والافريقية عامة نتيجة الدور البارز الذي لعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضع عودة مصر لريادتها للقارة الأفريقية على أهم أولوياته فور تولية الرئاسة، وهو ما نجح فيه وعلى القطاع الخاص ورجال الأعمال تكملة المشوار.

> وأضافت المغربي إنها ألتقت مع مستشاري مجلس الوزراء للقطاع الأقتصادي لدولة الكونغو الديمقراطية وبعض رجال وسيدات الأعمال من الجنسيات الأفريقية المختلفة وبعض رؤساء جمعيات المجتمع المدني الكونغولي، وأتضح جليًا مدى إستعدات دولة الكونغو الديمقراطية وحرصها على جذب إستثمارات مصرية بالكونغو الديمقراطية في شتى القطاعات، ولعل أهمها قطاع المعادن والأغذية والسلع المعمرة وقطاعات الزراعة والطرق والإتصالات، حيث إن السوق الأفريقي مؤهب لجذب و إستيعاب مليارات الدولارات كاستثمارات مصرية بالكونغو .

> وطالبت “المغربي” الحكومة المصرية ورجال وسيدات الأعمال بضرورة إقتحام السوق الأفريقية ومنافسة كبرى الدول التي سبقتنا في هذا المجال مثل الهند والصين وإسرائيل، حيث إن أفريقيا تعد الأمتداد الأفريقي الأقليمي الطبيعي لمصر ولابد أن يستكمل ما بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإستكمال السيطرة والإستحواذ على السوق الأفريقية .

> وناشدت قطاعي البورصة والمصارف المصرية بضرورة نقل خبراتها المالية لتلك الدول بعقد دورات مكثفة للقيادات المالية الأفريقية بوجه عام ولدولة الكونغو الديمقراطية بوجه خاص وتبادل الخبرات لإنشاء أول بورصة أفريقية بدولة الكونغو الديمقراطية .

> وعلى جانب أخر أشاد السفير هاني صلاح سفير مصر بدولة الكونغو الديمقراطية بتلك الزيارة قائلا: “إن نانسي المغربي نموذج للمرأة وسيدة الأعمال المصرية الناجحة” وهو ما لمسته السفارة المصرية بدولة الكونغو الديمقراطية من إجتذابها لكبرى الصحف ووكالات الأنباء والقنوات التليفزيونية بدولة الكونغو الديمقراطية بل بأفريقيا عامة، والذين تسابقوا على عقد اللقاءات الصحفية والتلفزيونية معها، والتي جاءت إيجابية بدعوتها للمجتمع الكونغولي والأفريقي بزيارة مصر دعما للسياحة وطالب السفير نانسي المغربي نقل تجربتها بهذه الزيارة لمجتمع الأعمال المصري وضرورة عقد مؤتمرات ومعارض مصرية بكثافة في تلك الدول لعودة مصر لريادتها ومكانتها الطبيعية، وإن السفارة على إستعدات تام بتقديم الدعم اللوجيسيتي والمعلوماتي عن طبيعة تلك الاسواق الافريقية .