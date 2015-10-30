بالأرقام والفيديو – صلاح ضد إنتر.. هل يعيد نسبة النجاح الـ100%؟

"هدفي هو إعادة الزمالك لقمة إفريقيا من أجل المشاركة في مونديال الأندية" هكذا صرّح أيمن صلاح مدرب فريق الزمالك لكرة اليد في حوار سابق مع FilGoal.com.

لم يكن مرشحا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال بسبب عدم تتويجه بأي بطولة محلية.. لكن الزمالك شارك بدعوة من الاتحاد الإفريقي. ليقبل الهدية ويعود باللقب!

الزمالك حصد اللقب التاسع له في بطولات إفريقيا للأندية الأبطال احتل وصافة مجموعته مع الإفريقي ليواجه الأهلي وفاز 26-24 ثم الترجي في اليوم التالي وفاز 34-33 بصعوبة.

النهائي كان بعد يومين من لقاء الترجي وفاز على الإفريقي 35-22 بعد أن خسر منه في مباراة دور المجموعات 28-24.

حكاية بناء فريق الزمالك الذي لم يكن مرشحا.. يرويه أيمن صلاح لـFilGoal.com في حوار قديم..

والتالي أبرز ما قاله أيمن صلاح:

"وضعنا الخطة على خطوات.. الأولى هي بناء فريق وقد نجحنا في ذلك بالتعاقد مع 13 لاعبا بعد اتفاق مع مرتضى منصور رئيس النادي الذي وفر لنا كل سُبل دعم الفريق".

"قبل التعاقد أعددت لائحة بالأسماء التي نريد التعاقد معها.. ووضعنا البدائل الممكنة ونجحنا في تكوين الفريق".

"وبدأت بعد ذلك باتصالاتي برئيس الاتحاد الإفريقي لإقناعه بالمشاركة في بطولة إفريقيا ووعدني بالموافقة في حال اعتذار فريق بجانب شرط موافقة الاتحاد المصري".

كان هذا ما أنهاه أيمن صلاح وبدأ في خطة إعداد الفريق بدنيا وفنيا وتحديدا في يوليو الماضي.

قبل المشاركة خاض الزمالك دورة ودية في مقدونيا خلال الفترة من 12 إلى 16 أغسطس الماضي ولعب مع فريق سيسون الفرنسي.

أيضا لعبت فرق دينامو بوخارست وبنفيكا وبشيكتاش بجانب الفريقين المقدونيين ستروجا وستروميكا المقدونيين.

ثم سافر إلى لوكسمبرج لخوض بطولة ودية مع فرق أوروبية أخرى.

ثم تلقى الزمالك الدعوة من الاتحاد الإفريقي للمشاركة.. وافق الاتحاد المصري. وبالفعل سافر إلى المغرب وعاد بالبطولة التاسعة بعد التغلب على الأهلي غريمه التقليدي والعملاقين الترجي والإفريقي.