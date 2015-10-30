مفكر ألماني: الربيع العربي صممته «واشنطن» للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط

قال الكاتب ويليام أنجدال -كاتب صحفي ومفكر ألماني- إن ما يشهده الشرق الأوسط حرب طاقة بدأت منذ غزو العراق عام 2003، وإن أمريكا وبريطانيا تسعيان للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف «أنجدال»، خلال مداخلة له ببرنامج «القاهرة 360»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة القاهرة والناس، الربيع العربي تم تصميمه في واشنطن من خلال جماعات طرح الأفكار، لخلق حالة من القلق بمنطقة الشرق الأوسط والسيطرة على ثرواتها والتحكم بالبترول واقتصاد الدول.

وأكد على أن إسرائيل تستفيد مما يحدث في سوريا، وتسعى لخلق مزيد من الفوضى لتحقيق مكاسب أكبر.

وواصل الكاتب الألماني: أشكك في الشركة التي تعمل على اكتشاف حقول الغاز والبترول في البحر المتوسط والجولان ويرأسها قيادة أمريكية سابقة للاستفادة من الاكتشافات البترولية الجديدة في المتوسط.