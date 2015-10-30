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2 مليون جنيه لرفع كفاءة الأرصفة والجزر بشوارع وميادين الوادي الجديد

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2 مليون جنيه لرفع كفاءة الأرصفة والجزر بشوارع وميادين الوادي الجديد 2 مليون جنيه لرفع كفاءة الأرصفة والجزر بشوارع وميادين الوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد

تستعد مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، خلال الفترة القليلة المقبلة لطرح مشروع رفع كفاءة عدد من الأرصفة والجزر بشوارع وميادين المحافظة بتكلفة 2 مليون جنية.

وأوضح المهندس مجدي الطماوي، مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، أنه سيتم رفع كفاءة عدد من الأرصفة والجزر الوسطي من خلال تغير أرضيات هذه الأرصفة وبلاطات الجزر الوسطي، وتركيب بلاطات “الانترلوك” لتجميل هذه الأرصفة بعدة مناطق متفرقة بالمحافظة.

وأضاف مجدي، أن مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات تتولي شركات الرصف بالقوات المسلحة تنفيذها لضمان سرعة الإنجاز في الوقت المحدد للمشروع، والحصول علي أفضل نتيجة في أسرع وقت.

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