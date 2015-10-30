5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمخزن أدوات كهربائية بالموسكى دون إصابات

تمكن رجال الدفاع المدنى بالقاهرة من إخماد حريق بمخزن أدوات كهربائية بالطابق الرابع لأحد العقارات بمنطقة الموسكى دون وقوع أى إصابات.

كان اللواء جمال حلاوة، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، تلقى بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمخزن أدوات كهربائية، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات وتم إخلاء المبنى من العاملين تحسبًا لوقوع أى إصابات.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق وتم تسهيل عمليات الإطفاء لرجال الحماية المدنية التى سيطرت على الحريق وتم منع خطر امتدادها إلى باقى الطوابق والمجاورات لها وتم إخماد الحريق وانتظار المعمل الجنائى لتحديد الخسائر التى نجمت عن الحريق والأسباب التى أدت إلى اشتعال النيران.