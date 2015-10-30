مباحث البحيرة: السرقة وراء ذبح عروسين أبو حمص وجار ضبط الجناة

الجريمة ارتكبت بدافع السرقة

تشكيل فريق بحث

بعد تواصل عمل لفريق من أكفأ ضباط إدارة البحث الجنائى بالبحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى، بالاشتراك مع فريق من خبراء الأدلة الجنائية والمعاينة الفنية لأكثر من 6 ساعات، اكتشف تفاصيل ذبح عروسين بنجع أبو هيف.>التحريات الأولية أكدت أن الجريمة ارتكبت بدافع السرقة، وأن الجناة بعد ارتكاب جريمتهم وضعوا السكين فى يد المجنى عليه لإظهار الجريمة وكأنها انتحار.>ومن جانبه صرح اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، أنه ونظرا لما اتسم به الحادث من خطورة إجرامية تمثلت فى تعدٍ صارخ على النفس بقتل عروسين، فقد تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى بالاشتراك مع فرع الأمن بالبحيرة، مضيفا أنهم سوف لن يألوا جهدا فى كشف غموض تلك الجريمة وضبط الجناة فى أسرع وقت لطمأنأة أهالى المنطقة.

وكان قد شهد اليوم نجع أبو هيف التابع لمركز أبو حمص بالبحيرة، حادثة مأساوية مفزعة، حيث عثر أهالى عروسين حديثى الزواج على العروسة مذبوحة والعريس مقتولا وبه جروح بالصدر وطعنات نافذة، وعار تماما، وفى يده سكين.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث يفيد بالعثور على كل من "ت . ط . ا" 20 سنة عامل، وزوجته "إ . ص . و" 16 سنة داخل مسكن الزوجية نجع أبو هيف التابع لمركز أبو حمص بالبحيرة، حيث عثر على جثة الزوج مسجاة على الأرض وفى يده سكين وبه أثار لجروح وطعنات نافذة بالصدر، وعثر على جثة الزوجة مذبوحة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث، والرائد هيثم رشوان رئيس مباحث أبو حمض بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى بالبحيرة لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبى الواقعة.

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