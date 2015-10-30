بالأرقام والفيديو – صلاح ضد إنتر.. هل يعيد نسبة النجاح الـ100%؟

لقاء جديد أمام أحد كبار الأندية الإيطالية يخوضه محمد صلاح مع روما وذلك حينما يحل ضيفا على إنتر ميلان يوم السبت في الجولة 11 من الدوري.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها صلاح فريق إنتر ميلان بعدما واجهه خلال الموسم الماضي في الدور الثاني من الدوري الإيطالي مع فيورنتينا.

ونجح صلاح آنذاك في تسجيل هدفا في المباراة التي انتهت بفوز الفيولا بهدف دون رد والتي تقام في نفس ملعب المباراة المقبلة جوسيبي مياتزا.

ويسترجع FilGoal.com ما قدمه صلاح أمام النيراتزوري مع فيورنتينا بالأرقام.

وشارك صلاح خلال الموسم الماضي كبديل في المباراة لـ47 دقيقة وذلك بعد إصابة خوما باباكار وسجل هدف الفوز في الدقيقة 55.

- نسبة نجاح 100%

صلاح نسبة تمريراته الصحيحة 100%، كما أنه خلق فرصتين من إجمالي فرص فيورنتينا أمام إنتر.

17 تمريرة صحيحة من النجم الدولي المصري، ولم يخطيء في أي واحدة، وهو المعدل الأفضل منذ انضمامه، بمتوسط طول التمريرة 13 مترا.

13 تمريرة لعبها صلاح بالاتجاه الأمامي و6 للخلف، وكلما كان اتجاه التمريرات أمامي فهي تحمل نسبة خطورة أفضل.

- أيضا نسبة تصويبات محمد صلاح على المرمى كانت 100%، واحدة فقط ذهبت نحو الشباك.

ولمس صلاح الكرة 28 مرة هذه المباراة، نظرا لخوضه اللقاء في الشوط الثاني فقط، ونال على تقييم 7.49 كثالث أفضل لاعبي المباراة بعد نيتو حارس مرمى فيورنتينا وجونزالو رودريجيز.

- صلاح عدد تصويباته الصحيحة بين القائمين والعارضة مع فيورنتينا ست تسديدات، وجاء منهم أربع أهداف هذا من الدوري الإنجليزي والأوروبي.

ولعب صلاح أمام إنتر على الجناحين الأيمن والأيسر بنفس الكفاءة، والملاحظ أنه تراجع كثيرا للخلف لبدأ الهجمة، وفقا للخريطة الحرارية.

استعان فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا بمحمد صلاح ليقوم بدور دفاعي، ونجح الدولي المصري في هذا الدور.

فقد قطع تمريرتين من إنتر، ونجح في استخلاص مثلهما طوال الدقائق التي شارك فيها، وكانت أماكنها من وسط ملعب فيورنتينا.

شاهد ملخص لمسات صلاح أمام إنتر