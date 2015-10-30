"الأرصاد" يتوقع عدم تأثر الدولة بإعصار "شابالا" بشكل مباشر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل عدم تأثر الدولة بإعصار "شابالا" - المتمركز حاليا في وسط بحر العرب حيث يتحرك في الإتجاه الشمالي الغربي - سوى ببعض السحب الممتدة من حافة الإعصار خاصة على جنوب الدولة وذلك نتيجة وجود مرتفع جوي قوي على السطح وطبقات الجو العليا ممتد من "شمال شرق ايران وباكستان والمناطق الواقعة شرق بحر قزوين" ويغطي معظم مناطق دولة الإمارات مما يصعب من حركة الإعصار نحو الدولة.

وطمأن المركز في بيان له اليوم بأن صور الأقمار الإصطناعية ومتابعة مخرجات النماذج العددية والحركة الخاصة بالإعصار المداري وتوزيعات الضغط الجوي السائدة على دولة الإمارات تظهر أن حركة الإعصار تتجه نحو الشمال الغربي في إتجاة السواحل الجنوبية لسطنة عمان واليمن ليصل تاثيرة إلى خليج عدن خلال الأيام الثلاثة المقبلة "الثاني من نوفمبر" .

وأوضح البيان ان الإعصار المداري يتمركز الان في وسط بحر العرب ويبعد مركزه 952 كم جنوب شرق صلاله وتصل سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 75 عقدة وأقل ضغط جوي بمركز المنخفض 788 ملليبار حيث يتوقع ان يتحرك في الإتجاه الشمالي الغربي بسرعة تتراوح 15 كم / ساعة ويزداد عمقا وقوة خلال الـ 12 ساعة القادمة خاصة خلال ساعات النهار نظرا للتسخين المباشر من أشعة الشمس والتي تساعد على زيادة التغذية للإعصار ببخار الماء.

وتوقع البيان أيضا ان يتحرك الاعصار ليصل الى السواحل الجنوبية لعمان واجزاء من اليمن حتى خليج عدن وذلك في الثاني من نوفمبر 2015 حيث يكون ذو تأثير مباشر وقوي ويكون مصحوبا بسحب رعدية كثيفة مع أمطار شديدة الغزارة .

ويعتبر الاعصار "شابالا" الذي وصفته المنظمة العالمية للارصاد في جنيف بـ"النادر" ذا تأثير استوائي قوي مصدره بحر العرب يتكثف بسرعه شديدة وسيتحول خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة إلى عاصفة فائقة الأعاصير وينتظر أن يضرب الاعصار من الفئة الرابعة فى طريقه شمال اليمن وساحل عمان المجاور بحلول منتصف ليل الاثنين المقبل وفقا للمنظمة .