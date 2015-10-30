ماذا يقول قصي الخولي وغادة عبد الرازق عن أولى حلقات البث المباشر من "أراب كاستينغ"؟

بعد أن قطع برنامج " أراب كاستنغ" مرحلته الأولى، تنطلق اليوم الجمعة أولى حلقاته التي تبث على الهواء مباشرة، حيث وصل عدد المتسابقين الناجحين إلى عشرين، تمكنوا جميعهم من اجتياز حاجز الحلقات الأربع السابقة التي كانت تبث مسجلةً، بحضور لجنة التحكيم الاحترافية المؤلفة من باسل خياط وغادة عبد الرازق وقصي خولي وكارمن لبس.

وانتهت الجهة المنظمة من كافة التحضيرات لإطلاق الحلقة الأولى المباشرة التي ستعرض على شاشة "أبو ظبي" كما في الحلقات السابقة، مع وعود مؤكدة بأن يظهر البرنامج بما يتناسب وحجم آمال الجمهور العربي وتطلعاته للبرامج الفنية.

وفي تصريحات خاصة رأى قصي خولي أن الحلقات المباشرة ستعطي انطباعاً حيوياً عن البرنامج، متوقعا أن ينجز البرنامج أهدافه كاملة.

وقال:" وبالنسبة للأمر الفني، فإن الطلاب العشرين باتوا في مرحلة أسهل لهم بعد اجتياز المرحلة الاصعب".

واعتبر الناجحين الذين سيشاركون في الحلقات المقبلة محترفين، وبأن الجمهور سيبصم لهم ويشير إليهم بالبنان والكفاءة على حد تعبيره.

أما النجمة المصرية غادة عبد الرازق فرأت أن البرنامج يضمّ مجموعة كبيرة من "الهواة المحترفين" وبأن الصورة التي قدموها كانت في غاية الإثارة والندّية لنجوم كبار.

وأضافت:" سيفاجأ الجمهور بما ليس منتظراً من طلاب لم يكونوا قبل أسابيع سوى متابعين، والجميل أكثر أن هؤلاء الطلبة منتمين إلى بلدان عربية مختلفة، وسيكونون نجوماً في المرحلة المقبلة وهذا ما نتوقعه بل ولمسناه في التصفيات التي جرت في الحلقات السابقة".

وكشفت عن أن كل التفاصيل ستؤدي إلى حقيقة واحدة وهي أن البرنامج سيعتلي عرش البرامج الفنية في العالم العربي، وخاصة لجهة تخصصه في اكتشاف الهواة بطريقة احترافية، مشيرة إلى بذل اللجنة المنظمة للبرنامج كل الجهود في سبيل نجاح العملية.