بعد انسحاب الشركات الراعية من برنامجها هل سيتوقف برنامج ريهام سعيد؟

في أولى خطوات الاستجابة لحملات المقاطعة التي طالت الإعلامية ريهام سعيد على خلفية فضحها لفتاة المول، انسحبت بعض الشركات الراعية من البرنامج وهو بالتأكيد ما سيعود بالخسارة المادية الكبيرة على قناة "النهار" المصرية التي يعرض عليها برنامج" صبايا الخير".

وتردد أنّ هناك اتجاه قوي من إدارة القناة برئاسة مالكها علاء الكحكي لوقف البرنامج نهائياً، كما ستظهر ريهام اليوم مع الإعلامي خالد صلاح لتتحدث عن القضية، ومن المتوقع أن تقول ريهام كلام في صالح الفتاة، خاصة وأنها لمّحت في الحلقة الماضية من البرنامج أنّها تعرف عن الفتاة أمراً في حال أذاعته سيقلب الرأي العام ضدها، فيما أكد آخرون أنّ ريهام ستعتذر وإن كان هذا الاحتمال بعيداً عن شخصية ريهام التي لا تحتمل الانتقادات.

وكانت فتاة جامعية تدعى سمية قد تعرّضت للتحرش في مول تجاري، ولدى ظهورها في برنامج "صبايا الخير" شككت ريهام في كلامها وعرضت صوراً فاضحة لها سلبتها من الموبايل الخاث بالفتاة، لتنزع عنها صورة الفتاة الضحية، ما قوبل باستياء جماهيري شديد، حيث تمّ تدشين هاشتاغ "موتي يا ريهام" الذي حقق 36 مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة .