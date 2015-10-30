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بالفيديو.. جاستن بيبر يغادر حفله تاركاً جمهوره يبكي

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الجمعة 30-10-2015 17:00

أنهى المغني الكندي جاستن بيبر حفله في أوسلو ليل أمس، بشكل مفاجئ، بعد أداء أغنية واحدة فقط، تاركاً جمهوره النرويجي يبكي.
المغني الذي حصد خمس جوائز في حفل توزيع جوائز إم.تي.في يوروب ميوزيك أووردز، والذي ينتظر طرح ألبومه في الشهر المقبل، تُهدّد سلوكياته صورته لدى جمهوره.
وأظهر من الحفل، نُشر على موقع صحيفة في.جي النرويجية اليومية، بيبر وهو يقول لجمهوره: "انتهيت". لن أقدّم العرض؛ وذلك بعد أن اقترب من الصف الأول من الجمهور الحاضر ونهره وشكا من أنه لا يستمع إليه.
وقام بيبر بالاعتذار من جمهوره لاحقاً عبر موقع انستقرام قائلاً: "للأسف كان أسبوعاً صعباً بالنسبة إليّ .. أيام طويلة بلا نوم فيما يجب علي أن أكون مستعداً فور دوران الكاميرات. لم أقصد الإساءة بأيّ حال، لكنني اخترت إنهاء الحفل بعد أن رفض الموجودون في الصف الأول الإنصات".
وقالت الصحيفة النرويجية إن بيبر سافر بطائرته الخاصة من مطار أوسلو بعد منتصف الليل، تاركاً جمهوره في حالة صدمة، فيما كان البعض يبكي.
ويحظى بيبر، الأول على قائمة بيلبورد،  بشهرة كبيرة في النرويج لدرجة أن بعض المدارس أعادت تنظيم جدول الامتحانات من أجل إتاحة الفرصة للطلاب لحضور حفلاته.

 

جاستن بيبر يرتبط بعارضة بلاي بوي سابقة

 

 

 

 

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