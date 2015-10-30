كرة يد – الأحمر بعد التتويج: ما قدمناه غير طبيعي.. وفخور باللعب في الزمالك

وجه أحمد الأحمر نجم فريق الزمالك لكرة اليد شكره لزملائه من الجيل الحالي بعد التتويج ببطولة إفريقيا لكرة اليد.

وتوج الزمالك باللقب التاسع بعد الفوز على الإفريقي 35-22 في نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال.

وقال الأحمر في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للزمالك: "فخور بكل زملائي وشرف لي اللعب معهم.. وهم سبب اتخاذي قرار العودة لصفوف الزمالك من جديد".

وأضاف "ما قدمناه في البطولة غير طبيعي.. لعبنا أمام الأهلي ثم الترجي في اليوم التالي ثم الإفريقي بعد يومين ومع ذلك نتحمل كل هذا الضغط ونفوز".

وتابع صاحب القميص 66 "المباراة كانت صعبة ضد منافس محترم. لكن بإذن الله استطعنا تحقيق الفوز لأننا امتلكنا الدوافع من أجل إسعاد الجماهير بالعودة للقب".