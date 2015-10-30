العليا للانتخابات: مرسى مطروح الأعلى تصويتا بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات والأسكندرية الأقل

أكد المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن عدد الناخبين فى محافظات المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب بعد حذف الانتخابات فى 4دوائر بموجب حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بلغ 25 مليون و554 الف و678 ناخبا، وحضر منهم 5مليون و554 ألف و600 ناخب، وذلك بنسبة حضور بلغت 21.71% من إجمالي من يحق له التصويت.

وأضاف “عباس” في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للإستعلامات، أن أعلى المحافظات تصويتا كان فى محافظة “مرسي مطروح”، حيث بلغت نسبة التصويت 33.45%، فيما كانت أقل المحافظات تصويتا هي محافظة الإسكندرية بنسبة 14.83%.