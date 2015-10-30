300 فرد أمن من «فالكون» لتأمين حفل «ياني»

قال وليد فؤاد، المسئول الإعلامي بشركة فالكون، إن حفل “ياني” الذي يجري الآن، يتم تحت حراسة أمنية مشددة تصل إلي 300 فرد من شركة «فالكون» لتأمين الحفل علي سفح الأهرامات علي مسرح الصوت والضوء.

وأضاف: الحراسة الخاصة المصاحبة لـ”ياني” وصلت لـ 20 شخصًا.

وأكد “فؤاد”: الأمور تسير في الحفل علي ما يرام، وأن هناك غرفة عمليات في الشركة تتابع تأمين الحفل وأن هناك 20 سيارة من عربات الانتشار السريع الخاصة بـ “فالكون” تقوم بتأمين الحفل من كافة جوانبه تربطهم شبكة واحدة من الاتصالات على أعلى مستوي خاصة وأن الشركة وضعت أكثر من 25 بوابة إلكترونية للكشف عن المعادن والمفرقعات والشماريخ، وأن الأمور تسير بشكل منظم ورائع التي دفعت “ياني” لايقول “مصر بلد الأمن” من خلال أحاديثه الصحفية.