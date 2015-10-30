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الإسلامبولي: اتهام «المعزول» بالتخابر لا يمنعه المثول أمام المحكمة للشهادة فى قضايا أخرى

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الإسلامبولي: اتهام «المعزول» بالتخابر لا يمنعه المثول أمام المحكمة للشهادة فى قضايا أخرى الإسلامبولي: اتهام «المعزول» بالتخابر لا يمنعه المثول أمام المحكمة للشهادة فى قضايا أخرى

عصام الإسلامبولي

قال الفقيه القانوني، عصام الإسلامبولي، إن الرئيس المعزول محمد مرسي لأول مرة يُمثل أمام المحكمة كشاهد في قضية اقتحام سجن بورسعيد، ولأول مرة خارج القفص أمام هيئة المحكمة.
> وأضاف الإسلامبولي خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من ” المذاع على قناة “الغد العربي” مع الإعلامي خالد عاشور، أن اتهام مرسي فى قضية التخابر لا يمنعه من الإدلاء بشاهدته في أي قضية طالما أن المحكمة لم تفصل فيها.
> وأشار الإسلامبولي إلى أنّ قضية التخابر تمس ذمة مرسي، وأنّه لو كان هناك حكم قضائي فى هذا الصدد لما أخذت المحكمة بشهادته، موضحاً أنّه تم استدعاء المعزولمحمد مرسي لأنه مازال متهماً، وأنّه من حق المحكمة طلب الشاهد للتحقيق فى وقائع الدعوة.

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