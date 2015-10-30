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دجيكو: مستعد لعدم تسجيل الأهداف حتى نهاية الموسم مع روما.. بشرط

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دجيكو: مستعد لعدم تسجيل الأهداف حتى نهاية الموسم مع روما.. بشرط دجيكو: مستعد لعدم تسجيل الأهداف حتى نهاية الموسم مع روما.. بشرط

أكد إيدن دجيكو مهاجم روما أنه سيكون سعيدا لو لم يسجل أي هدف مع فريقه حتى نهاية الموسم إذا ما نجح في النهاية في التتويج بالدوري الإيطالي.

ومنذ انتقال دجيكو من مانشستر سيتي إلى صفوف روما لم يسجل المهاجم البوسني سوى هدفا واحدا فقط في الدوري الإيطالي.

ويستعد روما لملاقاة إنتر ميلان يوم السبت في الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي في إطار حملته للفوز باللقب الغائب عنه منذ عام 2001.

وتحدث دجيكو لصحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية قائلا:"بالطبع أنا لا أشعر بالسعادة بسبب عدم تسجيل للأهداف فهي أمر هام جدا بالنسبة إلي، لكن في الوقت ذاته أنا لست حزينا".

وأضاف"الفريق هو الأهم في الفترة الحالية، أعتقد أن أي شخص يفضل أن يرى روما يتوج بالدوري وأن يبقى دجيكو في رصيده هدفا واحدا فقط".

وأكمل"الأهداف سوف تأتي، أنا واثق من ذلك الأمر ولا أضع أي ضغوط على نفسي".

وأردف"مستعد لعدم تسجيل الأهداف حتى نهاية الموسم من أجل الفوز بالدوري مع روما فذلك الأمر لا يحدث كثيرا هنا".

وأتم"وسيكون ذلك الأمر حينها أهم من الذهاب لليورو مع البوسنة، فقد شاركت في كأس العالم مع في وقت سابق".

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فيديو اليوم السابع

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