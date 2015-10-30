توريس يختار – فريقه الخماسي ' ثلاثي إسباني وصديق قديم '

(إفي): اختار مهاجم أتلتيكو مدريد فيرناندو توريس أفضل خمسة لاعبين في العالم ليكون بهم فريقه الخماسي.

واختار توريس كل من حارس المرمى بيتر تشيك (أرسنال)، والمدافع سرخيو راموس (ريال مدريد)، ولاعبي الوسط أندريس إنيستا (برشلونة)، وستيفن جيرارد (لوس أنجليس جالاكسي،) والمهاجم ديفيد فيا (نيويورك سيتي).

وقال توريس: "تشيك أظهر أنه حارس مرمى قادر على الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2012، وفي الخلف سيرخيو راموس بفضل شخصيته والصداقة التي تجمعنا".

وتابع "ثم بالتأكيد ستيفن جيرارد أفضل شخص لعبت بجواره، وإنييتا أكثر لاعب موهوب حظت به إسبانيا. وفي الأمام فيا، لاعب رائع يكون حاضرا دائما حين تحتاجه"، وفقا لما أورده موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم الجمعة