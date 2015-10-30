«العليا للانتخابات»: نسبة التجاوزات بالمرحلة الأولي لم تتعد 1%

أعلن المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2015 أقل في سلبياتها من الجولة الأولى من ذات المرحلة، حيث لم تتجاوز نسبتها 1% سواء تمثلت في تأخر فتح اللجان أو توقفها نتيجة المشادات أو مخالفة القانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات فيما يتعلق بالدعاية والإعلان.

وأضاف “عباس” في مؤتمر صحفي عقد، اليوم، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن منظمات دولية أشادت بالانتخابات، ومنها بعثة المعد الانتخابي للديموقراطية في أفريقيا، حيث أشات في تقريرها عن متابعة الانتخابات في جولتي المرحلة الأولى، بإجراءات الانتخابات، وفي ثقتها بالانتخابات واللجنة ونجاحها، كما أثنت على سلمية وجلد الشعب المصري خلال أيام الانتخابات، وحثتهم على الاستمرار على هذا النهج طوال الانتخابات.