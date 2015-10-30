«حزب الوفد» : رصدنا استخدام المال السياسي.. ومرشحو الحزب خاضوا المرحلة الأولى بشرف

قال ياسر حسان، رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد، إن أبرز ملاحظاتنا على الجولة الأولى هي استخدام المال السياسي.

> وأضاف خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامي تامر أمين إن مرشحي الوفد في المرحلة الأولى خاضوا التجربة بشرف ولم يستخدموا المال السياسي.. مشيرًا إلى أن الحزب رصد استخدام مبالغ للمال السياسي ضد مرشحنا في البحيرة.

> وأكد حسان، أن الحزب رصد عزوف من الشباب في انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

> وأوضح أن الأحزاب السياسية تراقب القوائم لأنها تحمل اسم بحزب.

> وفي سياق آخر، قال إن مرشحي الحزب الوطني الفائزين في انتخابات مجلس النواب مرتبطين بعائلات في محافظات الصعيد.

> وأكد ياسر حسان أن حزب الوفد يعتمد على الكفاءة في اختيار مرشحيه لتحقيق أداء برلماني متميز، مشيرًا إلى أن الحزب لديه نواب ذو خبرة كبيرة في الأداء السياسي والبرلماني، موضحًا من جانب آخر أن النائب التقليدي لا يشرع وكل دوره مجرد تقديم خدمات لأهالي الدائرة، وأكد أن الأحزاب السياسية ستقدم مشاريع قوانين في مجلس النواب المقبل.

> وأضاف أن المسيسيين في البرلمان المقبل كثيرون ويمتلكون خطة للتغيير.

> مشيرا إلى أن 70% من الناخبين لم يشاركوا في الانتخابات المقبلة في المرحلة الأولى من مجلس النواب.