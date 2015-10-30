5 أفدنه لإقامة مزرعة تدريبية لإنتاج البلح والفاكهة بالوادي الجديد‎

تبدأ مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، الأسبوع المقبل، إقامة مزرعة تدريبية على مساحة 5 أفدنة بمركز الخارجة، لإنتاج أصناف عالية الجودة من البلح والتمور وأشجار الفاكهة.

> وأوضح الدكتور محسن عبدالوهاب، مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم، أنه سيتم إقامة المزرعة التدريبية على مساحة 3 فدان بقرية المنيرة، و2 فدان بقرية الثورة بمركز الخارجة لتدريب، وتعريف المهندسين الزراعيين بطرق إنتاج الشتلات عالية الجودة من أشجار الفاكهة والأصناف ذات الإنتاجية العالية، من نحيل البلح، وتدريب المزارعين على إنتاج أصناف البلح الرطب، والجاف والنصف جاف.

> وأضاف محسن، أنه سيتم إقامة المزرعة من خلال الاعتمادات المالية التي وفرتها وزارة الزراعة، بإجمالي 250 ألف جنيه لدعم المشروعات الريفية، والتنموية للمزارعين بالمحافظة، وتشمل توزيع شتلات فاكهة، ومانجو، وموالح بالمجان على المزارعين بالمحافظة.