بالأسماء والأرقام.. ننشر نتائج الانتخابات البرلمانية فى المرحلة الاولي

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، نتائج الانتخابات البرلمانية، فى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات.

وأعلن "عباس" عن فوز 213 نائبا فى المرحلة الأولى من انتخابا البرلمان فى النظام الفردى بينهم 5 سيدات و12 شابا أقل من 25 سنة، و108 منتمين لأحزاب مختلفة و105 مستقلين، ويضاف إليهم 60 نائبا فى القوائم ليكون مجموع من نالوا شرف عضوية مجلس النواب 273 نائبا.

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