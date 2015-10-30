بالأسماء والأرقام.. ننشر نتائج الانتخابات البرلمانية فى المرحلة الاولي

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، نتائج الانتخابات البرلمانية، فى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- العليا للانتخابات: 273 نائبا فازوا بعضوية البرلمان فى المرحلة الأولى
- تزامنًا مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى.. 4 مرشحين خاسرون يعلنون الاعتصام داخل مقر "اللجنة العليا".. ويطالبون بعدم إعلان نتائج دائرة الوراق.. أحد المعتصمين: اللجنة تفصل فى طعنى بوقف إعلان الفائزين اليوم
وأعلن "عباس" عن فوز 213 نائبا فى المرحلة الأولى من انتخابا البرلمان فى النظام الفردى بينهم 5 سيدات و12 شابا أقل من 25 سنة، و108 منتمين لأحزاب مختلفة و105 مستقلين، ويضاف إليهم 60 نائبا فى القوائم ليكون مجموع من نالوا شرف عضوية مجلس النواب 273 نائبا.
>- العليا للانتخابات: 273 نائبا فازوا بعضوية البرلمان فى المرحلة الأولى
- العليا للانتخابات: 5 ملايين و554 ألف ناخب شاركوا فى الإعادة بنسبة 21.71%
- تزامنًا مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى.. 4 مرشحين خاسرون يعلنون الاعتصام داخل مقر "اللجنة العليا".. ويطالبون بعدم إعلان نتائج دائرة الوراق.. أحد المعتصمين: اللجنة تفصل فى طعنى بوقف إعلان الفائزين اليوم
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