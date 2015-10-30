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بالأسماء والأرقام.. ننشر نتائج الانتخابات البرلمانية فى المرحلة الاولي

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بالأسماء والأرقام.. ننشر نتائج الانتخابات البرلمانية فى المرحلة الاولي بالأسماء والأرقام.. ننشر نتائج الانتخابات البرلمانية فى المرحلة الاولي
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، نتائج الانتخابات البرلمانية، فى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات.

وأعلن "عباس" عن فوز 213 نائبا فى المرحلة الأولى من انتخابا البرلمان فى النظام الفردى بينهم 5 سيدات و12 شابا أقل من 25 سنة، و108 منتمين لأحزاب مختلفة و105 مستقلين، ويضاف إليهم 60 نائبا فى القوائم ليكون مجموع من نالوا شرف عضوية مجلس النواب 273 نائبا.


>- العليا للانتخابات: 273 نائبا فازوا بعضوية البرلمان فى المرحلة الأولى

- العليا للانتخابات: 5 ملايين و554 ألف ناخب شاركوا فى الإعادة بنسبة 21.71%

- تزامنًا مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى.. 4 مرشحين خاسرون يعلنون الاعتصام داخل مقر "اللجنة العليا".. ويطالبون بعدم إعلان نتائج دائرة الوراق.. أحد المعتصمين: اللجنة تفصل فى طعنى بوقف إعلان الفائزين اليوم
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