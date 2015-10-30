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إصابة 3 من رجال الشرطة و4 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة بالعريش

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إصابة 3 من رجال الشرطة و4 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة بالعريش إصابة 3 من رجال الشرطة و4 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة بالعريش
أصيب 3 من رجال الشرطة و4 مدنين مساء اليوم إثر إنفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة شرطة على طريق منطقة ساحل العريش، فى شمال سيناء وتم نقلهم إلى مستشفى العريش.

وأعلنت مصادر طبية عن إصابة النقيب، كريم هانى بسيونى، 31 سنة، بكدمه فى الساق اليسرى، وأمين الشرطة أحمد حسن هاشم، 41 سنة، باشتباه فى كسر باليد اليسرى، والمجند محمود محمد محمد، 21 سنة، باشتباه خلع فى الكتف الأيسر.

ومن المدنيين اصيب نبهان سلامه نبهان، 60 سنة، بشظايا فى الرقبة، وحالته خطرة، ومحمد عبد الحميد عبد الله، 28 سنة، بشظايا متفرقة ، تسنيم عبد الظاهر سلمى، 17 سنة، بشظايا متفرقة، ومنه عبد العظيم عبد الله، 16 سنة، بشظايا متفرقة فى الجسد.
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