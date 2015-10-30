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590 ألف جنيه لمشروعات تنمية قرية صبيح بالفرافرة

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590 ألف جنيه لمشروعات تنمية قرية صبيح بالفرافرة 590 ألف جنيه لمشروعات تنمية قرية صبيح بالفرافرة

مدينة الفرافرة

خصصت محافظة الوادي الجديد، 590 ألف جنية لاقامة عدة مشروعات خدمية وتنمية قرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة، خلال موازنة العام المالي الجاري 2015/2016 .

وأوضح محمود حميدة، رئيس قري اللواء صبيح بمركز الفرافرة بالوادي الجديد، أنه تم تخصيص 400 الف جنية لمشروعات تحسين البيئة، وشراء سيارة كسح لمياة الصرف الصحي، وتخصيص 150 ألف جنية لمجال مشروعات الكهرباء، وإنارة تقسيمات الشباب الجديدة ومناطق الإمتداد العمراني.

وأضاف حميدة، أنه سيتم خلال هذه الخطة إنارة عزبة علي بن أبي طالب التابعة للقرية، والتي تضم 1590 قطعة أرض، مع تخصيص 40 ألف جنية لصيانة سيارات ومعدات النظافة لقرية صبيح بالفرافرة، علي أن تنتهي هذه المشروعات خلال شهر يونيو 2016.

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