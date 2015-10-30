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علاء الكحكي يؤكد: «لسنا في معركة مع أحد.. وربنا يهديكم»

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علاء الكحكي يؤكد: «لسنا في معركة مع أحد.. وربنا يهديكم» علاء الكحكي يؤكد: «لسنا في معركة مع أحد.. وربنا يهديكم»

علاء الكحكي

كتبت : إنجي لطفي

طالب الإعلامي علاء الكحكي مالك قناة النهار،  بعدم الدخول في معارك جانبية مؤكدا أنه ليس في معركة مع أحد، مطالبا الجميع بالهدوء والتركيز في العمل، كما طالب بالتوقف عن كتابة بوستات الغضب قائلا:” ربنا يهديكم ويهدينا للصواب وأوكد لسنا في معركة مع أحد”.

وقال “الكحكي”، في تغريدة عبرصفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “الساده الكرام الزملاء في شبكة تليفزيون النهار وفي باقي الشركات رجاء شخصي أرجوكم اهدءوا ولا تعلقوا ولا تدخلوا في معارك جانبيه فنحن لسنا في معركة مع احد فالجميع هم مشاهدينا وأهالينا ولهم حق علينا وهو تقدير آراءهم وغضبهم ، ودعونا نركز على عملنا وعلى ارضاء الناس المحبين وإرضاء غير المحبين أرجوكم توقفوا واسحبوا اي بوستات من شانها الجدل او اغضاب الناس او ابداء رأي في زميل ربنا يهديكم ويهدينا للصواب اووكد لسنا في معركة مع أحد”.

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