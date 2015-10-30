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نشرة ONA | خالد صلاح يتراجع عن الظهور.. تعليق برنامج «صبايا الخير».. وريهام سعيد ترد بالاستقالة

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نشرة أخبار أونا

نشرة أخبار أونا

كتبت – إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

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