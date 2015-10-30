نشرة ONA | خالد صلاح يتراجع عن الظهور.. تعليق برنامج «صبايا الخير».. وريهام سعيد ترد بالاستقالة

كتبت – إنجي لطفي

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ريهام سعيد ترد علي مسئول بـ«النهار»: «”أنا قدمت استقالتي.. وأنا اللي رفضت الظهور».. للمزيد

مصادر لـ«ONA»: محمود سعد سيظهر في موعده الليلة.. للمزيد

بالأسماء.. ارتفاع عدد الرعاة المنسحبين من برنامج “صبايا الخير” لـ 15.. للمزيد

تأكيداً لانفراد «ONA».. «النهار» تقرر وقف برنامج ريهام سعيد مؤقتًا.. وفتح التحقيق في حلقة «فتاة المول».. للمزيد

خالد صلاح يعلن عدم ظهوره مع ريهام سعيد الليلة.. ويؤكد: النهار ستعلن موقفا احتراما للناس.. للمزيد