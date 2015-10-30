القوات المسلحه تنفذ رصف الطرق الداخلية بتكلفة 33.5 مليون جنيه

أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تعاقد المحافظة مع القوات المسلحة لتنفيذ خطة الرصف الداخلية بالمحافظة.

> وصرح المهندس مجدي الطماوي، مدير مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، أنه تم التعاقد مع إحدى شركات الرصف التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لتتولى أعمال رصف الطرق الداخلية بمراكز المحافظة الخمسة، حسب اعتمادات كل مركز إداري بإجمالي 33.5 مليون جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2015/2016.

> وأضاف مجدي، أن المديرية بصدد الإعداد لطرح مشروعات تطوير ورفع كفاءة عدد من الأرصفة الداخلية والجزر الوسطى، خلال الفترة القليلة المقبلة، على أن تنتهي جميع مشروعات الرصف والطرق قبل يونيو 2016.