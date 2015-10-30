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بالفيديو.. الشاروني يقدم أعمال «عبد الوهاب» و«بيتهوفن» و«ريكي مارتن» في الأوبرا‎

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unnamed (8)قدم الموسيقار عماد الشاروني، باقة من أشهر المؤلفات الموسيقية العربية والأجنبية، برؤية فنية جديدة عصرية بمصاحبة الأوركسترا الخاص به، وذلك بالحفل الذى أحياه، أمس الخميس بالمسرح الكبير، بحضور الشاعر الكبير فاروق جويدة،ورئيس دار الأوبرا دكتور إيناس عبد الدايم.

من بين المقطوعات التي قدمها الشاروني، “كان أجمل يوم، لا مش أنا اللي ابكي لـ محمد عبد الوهاب، أهواك، التوبة لـ عبد الحليم حافظ، أنا لحبيبي، قديش كان فى ناس لـ فيروز ، حلوة يا بلدى لـ داليدا، قلبي الأسى لـ سعد عبد الوهاب، يا بلدي لـ بليغ حمدي، رقصة مجرية لـ برامز، رومانس لـ بيتهوفن، مارش لـ شتراوس إلى جانب مختارات من الموسيقى الإيطالية وبعض أغانى ريكي مارتن وفريق البيتلز.

وأعرب الشاروني عن سعادته بإقامة هذا الحفل بدار الأوبرا المصرية التي شهدت عودته للساحة الفنية المصرية العام الماضي بعد غياب قارب العشرين عامًا حيث شهد حفله السابق نجاحاً جماهيرياً وفنيا كبيراً.

الموسيقار عماد الشاروني يعد أحد نجوم التلحين والتوزيع الموسيقى خلال فترة تسعينيات القرن الماضي، وتعاون مع العديد من المطربين الذين ظهروا فى هذه الفترة وباتوا علامات فى تاريخ الأغنية المصرية والعربية منهم محمد منير، مدحت صالح، محمد الحلو، علي الحجار، علاء عبد الخالق، محمد فؤاد، سميرة سعيد ورجاء بلمليح، هاجر من إلى أستراليا وأمضى بها أكثر من 20 عامًا حقق خلالها نجاحات فنية كبيرة.

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